السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: اندلاع حريق بحيفا وانقطاع الكهرباء في أجزاء من المدينة نتيجة قصف صاروخي من لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :