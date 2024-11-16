حزب الله يحمل اللواء غولاني أكبر خسائر منذ تأسيسه

العالم - خاص بالعالم

إقرارات أدلى بها مسؤولو الاحتلال وإعلامه كاشفين عن أن جيش الاحتلال يعيش أزمة مقابر. وفي اليوم الخامس والخمسين من معركة أولي البأس كثفت المقاومة الإسلامية في لبنان من عملياتها النوعية توازيا مع تصعيد طيران الاحتلال لغاراته الهستيرية على لبنان جنوبا وشرقا وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

المقاومة وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر شنت هجومًا بسربٍ من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة في قاعدة عتليت جنوب مدينة حيفا المُحتلّة وأصابت أهدافها بدقة واستهدفت بصليات صاروخيّة ‏قاعدتي 'ستيلا ماريس' البحريّة الاستراتيجية شمال غرب ‏حيفا وشراغا شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

كما شنت المقاومة هجومين بسربين من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍين لقوّات الاحتلال في مستوطنتي أفيفيم ويرؤون وأصابت أهدافها بدقة.

وبصليات صاروخية استهدفت المقاومة مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي في ثكنة ‏راميم كما استهدفت تجمعاًت لِقوات الاحتلال في ثكنتي يعرا ودوفيف وأخرى في مستوطنتي أفيفيم والمنارة.

وواصلت المقاومة التصچی لمحاولات تقدّم جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية واستهدفت تجمّعات لقوّات الاحتلال شرقي بلدتي مارون الراس ومركبا وفی بمحيط بلدتي طير حرفا وشمع جنوبي لبنان.. وتم تداول مشاهد لإسقاط المقاومة طائرة مسيرة للاحتلال بعد استهدافها في سماء جنوب لبنان.

المقاومة وفضلا عن نشرها مشاهد توثيقية لعملياتها ضد مواقع وقواعد جیش الاحتلال وانتشار جنوده في المستوطنات الشمالية وعمق فلسطين المحتلة نشرت صورة لطائرة مسيّرة مع عبارة لا يوجد مكان ممنوع عليها مذيلة بخبر قصف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية 'الكرياه' كما نشرت فاصلين الأول بعنوان: لبنان في موقعٍ قوي.. بجيشه وشعبه ومقاومته' والثاني الجزء الأول من سلسلة إنهم_يألمون الذي يحكي دخول الجنود وضباط الاحتلال أحياء الى جنوب لبنان وخروجهم قتلى وجرحى.