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غارتان إسرائيليتان على أطراف لبايا ومنزل في زلايا في البقاع الغربي وصاروخ موجه من مسيّرة للإحتلال على بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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