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متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يتلو بيانا للقوات

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

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