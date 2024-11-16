الاحتلال يقر بمقتل جندي من لواء غولاني في جنوب لبنان+صورة

العالم-لبنان

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي أن الرقيب "أوري نيسنوفيتش"، (21 عامًا) من مدينة القدس، قتل في معركة بجنوب لبنان.

والأربعاء، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ لواء غولاني، "قدم العدد الأكبر من القتلى في صفوف الجيش، من بين الألوية المشاركة في الحرب على لبنان وقطاع غزة".

ويعتبر لواء "غولاني" أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، وأكثرهم تدريباً وقوة.

وبمقتل هذا العسكري ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 795 ضابطا وجنديا، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات نفسها، أصيب منذ بداية العدوان 5 آلاف و361 ضابطا وجنديا إسرائيليا، من ضمنهم 781 إصابتهم خطيرة.