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شهيدان وإصابات بقصف الإحتلال منزلا بمحيط مدرسة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

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