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صافرات الإنذار تدوي في "كفار يوفال" و"معيان باروخ" شمال فلسطين المحتلة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

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