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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: أكثر من 90 بالمئة من صواريخنا أصابت أهدافها في عمليات الوعد الصادق-2

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

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