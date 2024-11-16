غارات إسرائيلية على صور والضاحية وحزب الله يشعل حيفا والشمال

العالم - لبنان

فقد شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى مناطق جنوب وشرق لبنان، خاصة في صور، حيث أكدت وسائل الإعلام تواصل استهداف أحياء سكنية عدة في المدينة من قبل المقاتلات الإسرائيلية.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق إنذارات بالإخلاء لسكان مناطق في صور ومحيطها تمهيدا لقصفها.

في المقابل، أعلن حزب الله قصف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، وتجمعات لجنود اسرائيليين في أربع مناطق شمالي الأراضي المحتلة.

وشهدت مدينة حيفا انفجارات ضخمة ومتتالية إثر سقوط صواريخ ثقيلة أطلقها حزب الله، حيث أصابت العديد من المواقع وسط المدينة، وفي منطقة الكرمل.

وأسفرت هجمات المقاومة عن إصابة عدد من المستوطنين، وتضرر بعض المباني والسيارات، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من حيفا، فضلا عن نزول أعداد كبيرة من المستوطنين الى الملاجئ، كما تم لأول مرة تفعيل القبة الحديدية بالقرب من مستشفى رمبام في حيفا والتي نقل اليها العديد من الجرحى.

من جهتها قالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوت في عكا وخليج حيفا وبلدات مجاورة، وفي أكثر من 20 مدينة وموقعا في شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق قال حزب الله إن المجاهدين هاجموا بالمسيرات والصواريخ تجمعات للجنود الإسرائيليين في ثكنتي يعرا ودوفيف، وفي مستوطنات المنارة وراميم وأفيفيم ويرؤون وكتسرين.

كما أعلن أنه استهدف بالصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية شرقي بلدة مارون الراس، جنوبي لبنان.

واستهدف حزب الله أيضا بسرب من المسيرات الانقضاضية مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "شييطت 13" في قاعدة عتليت ‏جنوبي حيفا، مؤكدا إصابة الهدف بدقة.

وأضاف أنه قصف برشقات صاروخية قاعدة شراغا شمالي عكا، وقاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب ‏حيفا.

وفي جنوب لبنان اعترف جيش الإحتلال بمقتل جندي من لواء غولاني، وهو لواء النخبة في الجيش الاسرائيلي والاكثر تدريبا.

غارات بالضاحية

الى ذلك شن جيش الاحتلال الإسرائيلي موجة من الهجمات على الضاحية الجنوبية في بيروت، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الغارات الجديدة استهدفت أحياء الشياح وبئر العبد وبرج البراجنة.

وكانت سلسلة غارات قد استهدفت خلال صباح اليوم السبت منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية بعد إنذار أصدره الجيش الإسرائيلي لإخلائها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 3 مسعفين وإصابة 4 وفقدان اثنين، في بلدات بجنوب لبنان جراء غارات إسرائيلية خلال عمليات للإنقاذ في المنطقة.

يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي استهدف منذ بدء القصف على الحدود في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 90 من المراكز الطبية والإسعافية و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، كما نفذ اعتداءات على 66 مستشفى و220 من الجمعيات الإسعافية، بحسب الصحة اللبنانية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وسع منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق العدوان على لبنان ليشمل معظم مناطق البلاد، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأ محاولات توغل بري في جنوب لبنان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و445 شهيدا و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وبوتيرة يومية ترد المقاومة الإسلامية في لبنان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية لاستهداف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما يعلن الاحتلال جانبا من خسائره البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر.