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وزير الخارجية الإيراني عراقجي: إذا تم إصدار قرار ضد ايران في مجلس محافظي الوكالة فسنعمد لاجراء مضاد ونتخذ اجراءات جديدة في برنامجنا النووي

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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