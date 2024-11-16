عراقجي: 90% من صواريخ ايران اصابت اهدافها في عملية الوعد الصادق 2

العالم - ايران

ونفى الوزير عراقجي حصول لقاء بين إيلون ماسك ومندوب إيران في الأمم المتحدة سعيد ايرواني، مضيفا ان الخبر من صناعة الإعلام الأميركي .

كما اشار وزير الخارجية الإيراني الى ان أكثر من 90 بالمئة من صواريخ ايران أصابت أهدافها في عمليات الوعد الصادق-2.

وحذر عراقجي من انه إذا تم إصدار قرار ضد ايران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان ايران ستستعد لاجراء مضاد وتتخذ اجراءات جديدة في برنامجها النووي.

وقال: الاتفاق النووي لم يعد يحمل نفس الخصائص التي كان عليها من قبل، ونحن جاهزون للمفاوضات ونوافذ الدبلوماسية مفتوحة.