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حماس تنعى الشهيدين القائدين بالجهاد الاسلامي الميناوي وابو عيسى مؤكدة ان سياسة الاغتيلات الجبانة للعدو لن تزيدنا الا اصرارا على مجابهته

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

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