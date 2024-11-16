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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: قلنا غداة العدوان الاسرائيلي باننا نمتلك حق الرد ونحن من سيقرر متى وكيف وهذا الموضوع لا يزال راسخا

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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