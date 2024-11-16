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قناة "كان" العبرية: إلقاء قنبلة مضيئة على منزل نتنياهو في قيسارية والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

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