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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت بصلية صاروخية

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

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