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إنتشال شهيدين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدخل البريج بالقرب من معرض حجازي وسط قطاع غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

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