السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى ومفقودون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :