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49 شهيدا بقصف الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس السبت

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

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