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5 شهداء بينهم طفل وعدد من المصابين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

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