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7 شهداء وعدد من الإصابات باستهداف الإحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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