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قوات الإحتلال تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية من حاجز بيت فوريك

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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