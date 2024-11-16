السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
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مجاهدو المقاومة بلبنان يكمنون لقوات الإحتلال المتقدمة عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع ويشتبكون معها من مسافة صفر ما أدى لوقوع إصابات مؤكدة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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