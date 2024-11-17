الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بقصف الإحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :