الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
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11 شهيدا بغارات إسرائيلية على مخيم البريج وسط القطاع بالساعات الماضية

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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