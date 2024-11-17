الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
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غارة إسرائيلية جديدة على مخيم البريج وقصف مدفعي على مخيم النصيرات وسط القطاع

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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