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جيش الإحتلال ينفذ عمليات نسف مبان سكنية وسط مدينة رفح جنوبي القطاع

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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