الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع عدد الشهداء الى 10 بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج وسط القطاع

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :