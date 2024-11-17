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المقاومة العراقية تضرب بالمسيّرات هدفين للاحتلال شمال الأراضي المحتلة

المقاومة العراقية تضرب بالمسيّرات هدفين للاحتلال شمال الأراضي المحتلة
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء السبت، في بيانين منفصلَين، أنها هاجمت هدفَين عسكريين في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل متتالٍ، بواسطة الطيران المسيّر.

العالم - العراق

وفي وقت سابق السبت، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق أهدافاً حيوية وعسكرية شمال وجنوب فلسطين المحتلة بـ 5 عمليات، حيث أعلنت في بيانها الأول مهاجمتها هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات" (أم الرشراش) المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيان منفصل آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مهاجمتها، مرةً ثانية، هدفاً حيوياً في "إيلات"، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وسبق ذلك، إعلان المقاومة، في 3 بيانات منفصلة، أنّ مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر الطيران المُسيّر، 3 مرات، خلال فجر السبت.

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