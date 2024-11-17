حزب الله يكمن للاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع

العالم - لبنان

وقالت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان لها، إن مجاهديها كمنوا عند الساعة 11:15 من مساء السبت لقوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المتقدمة عند الأطراف الشرقيّة لبلدة شمع الجنوبية.

وأضافت أنه عند وصول قوات الاحتلال لنقطة المكمن، اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر.

وأكدت وقوع إصابات في صفوف قوّات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ الاشتباكات لا زالت مستمرة.

وأعادت المقاومة الإسلامية في لبنان تأكيدها في بيانها دعمها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناد مقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعها عن لبنان ‏وشعبه.

وواصلت المقاومة الإسلامية في لبنان، أمس، عملياتها النوعية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، في عمق الأراضي المحتلة، وعلى الحدود مع فلسطين، وعند خط المواجهة الأمامي في الجنوب، معلنة عن 26 عملية، ضمن معركة "أولي البأس".

واستهدف حزب الله، عند الـ7:45 من مساء السبت (بتوقيت بيروت والقدس والشريف)، مجموعةً من القواعد العسكرية في مدينة حيفا المحتلة ومنطقة "الكرمل"، بصليات من الصواريخ النوعية.

من بين هذه القواعد قاعدة "نيشر"، التي استهدفها حزب الله للمرة الأولى، بعدما بثّ مشاهد استطلاع جوي لها في ما رجع به "الهدهد" من منطقة "حيفا - الكرمل"، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقاعدة "نيشر" هي محطة غاز تابعة لـ"جيش" الاحتلال، تقع في جنوبي شرقي حيفا، على بعد 40 كلم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية.