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صفارات الإنذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرة مسيّرة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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