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صافرات الإنذار تدوي في جنوب الجولان المحتل خشية تسلل طائرة مسيّرة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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