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طائرات الإحتلال تشن غارة على المحافظة الوسطى في قطاع غزة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

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