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جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي من لواء " كفير " في معارك شمال غزة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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