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هيئة البث الاسرائيلية: الشرطة تعتقل 3 اشخاص مشتبه بهم في اطلاق قنابل ضوئية على منزل نتنياهو

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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