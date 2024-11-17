8 شهداء بقصف مخيم البريج، والاحتلال يعتقل شابين في طولكرم

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها، فإن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 7 شهداء بينهم طفل وعدد من المصابين جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة الى مستشفى العودة في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضاف أن مواطنة استشهدت وأصيب 9 آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة المقادمة في مخيم البريج، ونقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم

وفجر اليوم الاحد، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابين من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت قتادة عمار بدوي (33 عاما) وهو معتقل سابق، بعد مداهمة منزله في المدينة، وأيمن نصر الله من منزله في ضاحية عزبة الطياح شرق طولكرم.

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال منزلا غرب مخيم النصيرات

وكان عدد من المواطنين الفلسطينيين قد استشهدوا مساء السبت، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم 3 سيدات وطفل، وإصابة عدد آخر، بعد قصف استهدف منزلا بمحيط مدرسة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

في السياق، واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المباني في المنطقة الغربية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت غارات جوية عنيفة من طيران الاحتلال المناطق الشمالية الغربية للقطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,799 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,601 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.