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مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل بمخيم جباليا من خلال روبوتات او براميل متفجرة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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