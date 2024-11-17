الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
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جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق الحدث وبرج البراجنة والشياح في ضاحية بيروت الجنوبية لاخلائها

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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