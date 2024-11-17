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موسكو: أسقطنا أكثر من 10 مسيّرات أوكرانية فوق كورسك

موسكو: أسقطنا أكثر من 10 مسيّرات أوكرانية فوق كورسك
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت، بعد الساعة الثانية من فجر اليوم بتوقيت موسكو، من إسقاط أكثر من 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.

العالم- اوروبا

وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط وتدمير 15 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية “الهجوم المضاد” الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف “الناتو” وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لكييف.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس.

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