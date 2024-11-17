مواجهات من النقطة صفر بين حزب الله وقوات الاحتلال جنوبي لبنان

العاللم- لبنان

وأوضح الاعلام الحربي في بيان أن مجاهدي المقاومة نفذوا كميناً بقوة اسرائيلية متقدمة عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، حيث دارت مواجهات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر.

وأكد الاعلام الحربي وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوّات العدو، وما زالت الاشتباكات مستمرة.

وبالتزامن، تخوض المقاومة مواجهات في محور منطقة الخيام. وأفادت مصادر اعلامية بأن المقاومة استهدفت دبابة ميركافا بصاروخ موجه في وادي العصافير ما ادى الى الى احتراقها واندلاع النيران فيها.

كما أحرق المقاومون بحسب المصادر الاعلامية اليات العدو في وطى الخيام خلال المواجهات مع القوات الاسرائيلية المتوغلة، في حين أن الطيران الحربي شن غارات عنيفة على مدينة الخيام بعد استهداف القوات المعادية في منطقة الوطى.

وتدور المواجهات على مشارف مدينة الخيام في محورين، الأول من مزرعة سردة بإتجاه المسلخ والحي الجنوبي، والثاني من الوزاني بإتجاه عين عرب نحو وطى الخيام شرقي المدينة.

وتتصدى المقاومة لمحاولات التقدم الاسرائيلية في محيط وطى الخيام، وسط تبادل لإطلاق النار والقذائف في المنطقة، واصوات الانفجارات تتواصل على المشارف الجنوبية والشرقية للمدينة.

وكانت المقاومة الإسلامية في سياق دعمًها للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قد اصدرت بتاريخ السبت 16-11-2024، 26 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 23:15 من ليل أمس الجمعة 15-11-2024، استهداف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 00:15 استهداف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 08:00 في إطار سلسلة عمليّات خيبر، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جوّيًا بسربٍ من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة “الشييطت 13” في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.‏

4- الساعة 10:00 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 10:30 شن هجوم جوي بسربٍ من ‏المسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوّات جيش العدو الإسرائيلي قرب حاجزٍ عسكري في مستوطنة أفيفيم، وأصابت أهدافها بدقة.‏

6- الساعة 10:30 شن هجوم جوّي بسربٍ من ‏المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقة.‏

7- الساعة 10:55 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة “ستيلا ماريس” البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة.

8- الساعة 11:00 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا، بصلية صاروخيّة.

9- الساعة 12:00 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، بصلية صاروخيّة.‏

10- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا، بصلية صاروخيّة.‏

11- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخيّة.‏

13- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف، بصلية صاروخيّة.‏

14- الساعة 12:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كتسرين، بصلية صاروخيّة.‏

15- الساعة 14:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كريات شمونة، بصلية صاروخيّة.‏

16- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصلية صاروخيّة.

17- الساعة 16:00 استهداف دبابة ميركافا عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

18- الساعة 16:30 شن هجوم جوّي بسربٍ من ‏المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العبّاد، وأصابت أهدافها بدقة.‏

19- الساعة 17:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، بصلية صاروخيّة.‏

20- الساعة 18:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.‏

21- الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم، بصلية صاروخيّة.‏

22- الساعة 19:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء “لبيّك ‏يا نصر الله”، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليات من الصواريخ النوعيّة مجموعة من القواعد العسكريّة في مدينة حيفا المُحتلّة ومنطقة الكرمل، على الشكل الآتي:

1. قاعدة حيفا التقنيّة (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شرق مدينة حيفا المُحتلّة.

2. قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

3. قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

4. قاعدة طيرة الكرمل (تضم فوج وكتيبة نقل المنطقة الشماليّة، بالإضافة إلى قاعدة لوجستيّة بحريّة) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة.

5. وللمرّة الأولى، قاعدة نيشر (محطة غاز تتبع لجيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب شرق ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

23- الساعة 20:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفر جلعادي، بصلية صاروخيّة.‏

24- الساعة 20:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثالثة، بصلية صاروخيّة.‏

25- الساعة 21:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت، بصلية صاروخيّة.‏

26- الساعة 22:00 استهداف موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال، بصلية صاروخيّة.‏