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مصادر لبنانية: قصف مدفعي معادي استهدف بلدة زبقين ومنطقة "حامول" عند اطراف الناقورة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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