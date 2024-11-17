الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بينهم نساء واطفال في قصف الاحتلال منزلا بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :