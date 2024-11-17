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مراسل قناة العالم..

الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعدوان جديد على الضاحية الجنوبية

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي مجدداً، اليوم الأحد، تحذيرات إلى سكان بعض المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك من أجل الإخلاء الفوري للمناطق المحددة.

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في الضاحية الجنوبية، حسين الفوعاني، بأن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق تحذيرات لاستهداف مناطق جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في سياق الهجمات الممنهجة على المباني السكنية وسياسات التهجير التي ينتهجها كيان الاحتلال.

وذكر مراسل العالم أن "الاستهداف والعدوان الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت قد يبدأ خلال دقائق".

وأوضح أن مناطق مثل برج البراجنة والحدث والشياح تشهد حاليًا إطلاق نار تحذيري بهدف إبعاد المواطنين عن المباني المهددة والإخلاء الفوري لها.

وقال مراسل العالم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن 12 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا مناطق متعددة مثل حارة حريك وبئر العبد والمريجة والحدث، دون أن تسجل هذه الغارات أي شهداء أو جرحى.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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