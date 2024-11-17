الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعدوان جديد على الضاحية الجنوبية

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في الضاحية الجنوبية، حسين الفوعاني، بأن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق تحذيرات لاستهداف مناطق جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك في سياق الهجمات الممنهجة على المباني السكنية وسياسات التهجير التي ينتهجها كيان الاحتلال.

وذكر مراسل العالم أن "الاستهداف والعدوان الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت قد يبدأ خلال دقائق".

وأوضح أن مناطق مثل برج البراجنة والحدث والشياح تشهد حاليًا إطلاق نار تحذيري بهدف إبعاد المواطنين عن المباني المهددة والإخلاء الفوري لها.

وقال مراسل العالم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن 12 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا مناطق متعددة مثل حارة حريك وبئر العبد والمريجة والحدث، دون أن تسجل هذه الغارات أي شهداء أو جرحى.

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