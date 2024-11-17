حزب الله يستهدف 5 قواعد عسكرية في حيفا بعمليات خيبر

العالم - حزب الله

وقالت المقاومة إنّها استهدفتْ قاعدة نيشر للمرةِ الأولى، والتي تبعُد اربعين كيلومتراً عن الحدود، جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة.

كما استَهدفتْ قاعدةَ حيفا التِقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شرق حيفا، وقاعدة حيفا البحرية شمالَ المدينة المحتلة.

واستهدفت ايضاً قاعدة ستيلا ماريس الإستراتيجية للرصد والرقابة البحرية، شمال غرب حيفا وقاعدة طيرة الكرمل، جنوب حيفا. كما اعلنت استهداف تجمُّعٍ لقوات الاحتلال في مستوطنة مرغليوت بصلية صاروخية ودمّرت دبابة ميركافا في وادي العصافير على أطراف مدينة الخيام جنوبي لبنان.

وتدور مواجهات عنيفة بين المقاومة الإسلامية في لبنان وجنود الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم التقدم عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع الحدودية جنوبي لبنان.

وأوضح الاعلام الحربي في بيان أن مجاهدي المقاومة نفذوا كميناً بقوة اسرائيلية متقدمة عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، حيث دارت مواجهات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة من مسافة صفر.

وأكد الاعلام الحربي وقوع إصابات مؤكدة في صفوف قوّات العدو، وما زالت الاشتباكات مستمرة.

وبالتزامن، تخوض المقاومة مواجهات في محور منطقة الخيام. وأفادت مصادر اعلامية بأن المقاومة استهدفت دبابة ميركافا بصاروخ موجه في وادي العصافير ما ادى الى الى احتراقها واندلاع النيران فيها.

كما أحرق المقاومون بحسب المصادر الاعلامية اليات العدو في وطى الخيام خلال المواجهات مع القوات الاسرائيلية المتوغلة، في حين أن الطيران الحربي شن غارات عنيفة على مدينة الخيام بعد استهداف القوات المعادية في منطقة الوطى.

وتدور المواجهات على مشارف مدينة الخيام في محورين، الأول من مزرعة سردة بإتجاه المسلخ والحي الجنوبي، والثاني من الوزاني بإتجاه عين عرب نحو وطى الخيام شرقي المدينة.

وتتصدى المقاومة لمحاولات التقدم الاسرائيلية في محيط وطى الخيام، وسط تبادل لإطلاق النار والقذائف في المنطقة، واصوات الانفجارات تتواصل على المشارف الجنوبية والشرقية للمدينة.