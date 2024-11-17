الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: غارة صهيونية تستهدف منطقة الشياح

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :