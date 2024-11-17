هلاك جندي إسرائيلي باشتباكات مع المقاومة شمالي غزة +صورة

العالم- فلسطين

وأفاد جيش الاحتلال في بيان له بمقتل الرقيب أول احتياط عيدان كينان – لواء كفير، 21 عاماً ،من “رمات جان” في معركة بشمال قطاع غزة.

ويرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري إلى 26 قتيلًا من الجنود والمستوطنين، وفق الاعتراف الرسمي الإسرائيلي.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأن 796 جنديا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 371 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن الأعداد أكبر من ذلك وأن الاحتلال يتعمد إخفاء جزء كبير من خسائره.

وأمس أعلنت كتائب القسام، تنفيذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في إطار التصدي للتوغل شمال غزة.

وفيما يلي إحصائية عكا للشؤون الإسرائيلية لحصيلة قتلى الاحتلال منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني:

1 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء تفجير منزل مفخخ في رفح قبل شهرين.

2 نوفمبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

3 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة.

3 نوفمبر: مقتل إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها بشظايا صاروخ اعتراضي في نهاريا.

4 نوفمبر: انتحار جندي إسرائيلي من أصول فنزويلا بعد عودته من معارك قطاع غزة.

4 نوفمبر: انتحار ضابط احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي برتبة رائد بعد استدعائه للخدمة.

6 نوفمبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ في كفار مسريك قرب عكا أطلق من لبنان.

7 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي في ضربة صاروخية أطلقت من لبنان على منطقة أفيفيم بالجليل الغربي.

8 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان يوم 26 أكتوبر.

11 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في معارك شمال قطاع غزة.

12 نوفمبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة شمشون (92) لواء كفير في معارك شمال قطاع غزة.

12 نوفمبر: مقتل إسرائيليين اثنين في قصف حزب الله على نهاريا.

13 نوفمبر: مقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين في كمين وقع في جنوب لبنان.

14 نوفمبر: مقتل ضابط إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

16 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

17 نوفمبر: مقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك البرية في شمال قطاع غزة.