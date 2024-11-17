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الدفاع المدني الفلسطيني: المبنى الذي دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا كان يؤوي نحو 70 فلسطينيا

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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