الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشن غارة عنيفة على مبنى سكني في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :