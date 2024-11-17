متظاهرون في إسطنبول يرفعون أصواتهم ضد الإبادة في غزة ولبنان

العالم _ مراسلون

وقال محمد أوغلو، ناشط تركي مشارك في هذه التظاهرة، لقناة العالم: "نحن اليوم هنا في إسطنبول خرجنا في مسيرة جماهيرية من منطقة بايزيد إلى منطقة يني جامع، نتذكر من خلالها أطفالنا ونسائنا في غزة، ونقول بأننا لن نتوقف عن استنكار الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة، وسوف نستمر إلى أن تتوقف هذه الإبادة."

والمشاركون في التظاهرة حملوا لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ورفعوا أعلام فلسطين ولبنان مرددين هتافات تطالب بوقف المجازر.

وشهدت التظاهرة مشاركة واسعة من المواطنين الأتراك ومن جاليات إسلامية الذين حملوا معهم أدوات لإحداث أصوات احتجاجية مثل الأبواق، والأجراس، وذلك للتعبير عن غضبهم تجاه الجرائم المستمرة وفي محاولة لايصال صوت المحاصرين للعالم.

وقالت مواطنة غزية مقيمة في تركيا في حديث لقناة العالم: "لقد خرجنا اليوم للمشاركة بوقفة تضامنية مع أهلنا لنذكر العالم فينا، لأن الناس باتت تنسانا وتنسى القضية وأهل غزة والحرب التي تحدث هناك، ورسالتي للعالم أجمع وللأمة العربية والإسلامية هي أن لا ينسوا القضية وأهل غزة خصوصا."

الهتافات والمطالبات الشعبية لم تغفل أيضا إلى جانب المطالبة بوقف الحرب ضرورة تحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه، والدعوة إلى محاكمته كمجرم حرب أمام المحاكم الدولية.

ما يجري في قطاع غزة ولبنان من حرب إبادة، وفي لبنان أيضا، يدفع هذه الجماهير للخروج بتظاهرات حاشدة باتت شبه يومية في كافة المدن التركية من أجل المطالبة بتحرك جاد يوقف الحرب ويساهم في إنقاذ الأبرياء.

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