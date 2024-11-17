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مصادر فلسطينية: الاحتلال قصف منزل عائلة غباين بمشروع بيت لاهيا اسفر عن استشهاد العشرات وسقوط خمس طوابق على رؤوس النازحين

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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