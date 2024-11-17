محلل عسكري: جيش الاحتلال يعترف بخوضه قتالًا ضاريًا مع المقاومة

العالم-فلسطين

وأضاف الشرقاوي في حديث مع وكالة شهاب للأنباء، أن المقاومة تخوض معركة استنزاف ضد جيش الاحتلال خاصة في شمال قطاع غزة، بعدما أثبتت قدرتها على التكيف مع ظروف الميدان المعقدة في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية الشرسة.

وذكر الشرقاوي أن المقاومة تخوض قتالًا ضاريًا مع مختلف صنوف قوات النخبة المتواجد في القطاع وقد نجحت في إيقاع خسائر كبيرة في صفوفها، مشيرًا إلى حادثة مقتل خمسة جنود مؤخرًا، من وحدة "روتار" بينهم قائد فرقة في الوحدة خلال كمين لكتائب القسام في جباليا.

وبين أن مواصلة المقاومة في استهداف الدبابات والقتال من مسافة صفر وتنفيذ عمليات قنص وتوثيق تلك العمليات بالفيديو، يؤكد ثبات وصمود المقاومة وقدرتها على مواصلة التصدي لجيش الاحتلال الذي يواجه الانزلاق لحرب استنزاف لقدراته على المدى البعيد.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أمس الجمعة، تنفيذ 5 عمليات ضد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأوضحت القسّام أن مقاتليها أجهزوا على 3 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في محيط دوار عباس كيلاني في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أعلنت أنها قنصت جنديا آخر في المنطقة نفسها.

وفي بلاغين منفصلين أعلنت الكتائب عن استهداف دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركفاه 4″ وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105" في بيت لاهيا، وغرب مخيم جباليا.

كما أعلنت استهداف دبابة "ميركافا 4" بعبوة "شواظ"، وبثت القسام مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنه "لاستهداف آليات العدو" في محاور التوغل شمال وغرب مدينة بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة.